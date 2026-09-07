Trump, AfD'nin Almanya seçim zaferini gösteren grafiği paylaştı - Son Dakika
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Trump, AfD'nin Almanya seçim zaferini gösteren grafiği paylaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı AfD'nin yüzde 44,5 oy alarak birinci çıkmasının ardından seçim sonucunu gösteren grafiği sosyal medya hesabından paylaştı. Trump, paylaşımında herhangi bir değerlendirme yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkmasının ardından seçim sonucunu gösteren grafik paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, AfD'nin seçim galibiyetini gösteren grafiğe yer veren Trump, konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs 2025'te AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance konuya ilişkin açıklamasında "istihbarat kurumunun rekabette olan siyasi partiyi gayrimeşrulaştırmak için kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu" belirterek BfV'nin bu kararını eleştirmişti.

Ayrıca Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, Almanya'da siyasilerin AfD ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesiyle doğrudan atıfta bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, AfD'nin Almanya seçim zaferini gösteren grafiği paylaştı - Son Dakika

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