Trump, Arap-Amerikan Seçmenlerle Buluştu - Son Dakika
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Trump, Arap-Amerikan Seçmenlerle Buluştu

Trump, Michigan'da Arap-Amerikan seçmenlerle konuşarak destek istedi, Orta Doğu'da barış sözü verdi.

02.11.2024 13:05
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Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD'de Başkanlık seçimlere üç gün kala her iki aday da seçim sonuçlarında etkili olması beklenen kilit eyaletlerde seçim kampanyalarını sürdürüyor. Başkan seçilmesi halinde Orta Doğu'da İsrail'e ABD desteğini daha da artırması beklenen Trump, Michigan eyaletinde Arap-Amerikan seçmenlerle buluştu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri 5 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump cuma günü, ABD'nin en yüksek Arap-Amerikan nüfuslu Michigan eyaletinin Dearborn kentinde seçmenlerden destek istedi. Dearborn'da konuşan Trump Arap-Amerikan seçmenlere "Orta Doğu'ya barışı getireceğiz. Orta Doğu'da barışı elde edeceksiniz Orta Doğu'da zaten barış olmalı, ancak bu ABD'yi şu an yöneten soytarılarla olmayacak" dedi.

Dearborn'da bir restoranda bir grup Arap-Amerikan iş insanıyla buluşan Trump, " Lübnan'a büyük bir sevgimiz var ve Lübnan'dan birçok insan tanıyorum. Lübnanlılar ve Müslüman nüfus, Trump'ı seviyor ve onunla iyi bir ilişkileri var. İşte burası, Dearborn. Oylarını istiyoruz ve bence oylarını alacağız" dedi.

Arap-Amerikan seçmenlerden Trump'a kısmi destek

Michigan eyaletindeki son anketlere göre; Demokratların adayı Kamala Harris yüzde 51 destekle, yüzde 48'de kalan Trump'tan üç puan önde. Önceki başkanlık döneminde Araplara yönelik, 'Müslümanlara seyahat yasağı' (Muslim Travel Ban) gibi ayrımcı politikalar benimsemekle eleştirilmesine rağmen anketlere göre Trump, Arap-Amerikan seçmenler arasında yine de önemli ölçüde destek buluyor.

ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan anket yorumcularına göre, Arap-Amerikan seçmenin Trump'a desteği, mevcut Biden-Harris yönetiminin Orta Doğu olan öfkeden kaynaklanıyor. Anketlerde bütünlüklü bir yaklaşım sergilemediği görülen Arap-Amerikan seçmenler arasında üçüncü partilere oy verenler veya oy kullanmayanlar da bulunduğu görülüyor.

Trump'ın Orta Doğu'daki savaşa yaklaşımı ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki başkanlık döneminde Trump için "İsrail'in Beyaz Saray'da gelmiş geçmiş en iyi dostu" demişti.

Başkanlığı döneminde İran'la nükleer anlaşmadan (JCPOA) tek taraflı olarak çekilme kararı alan Trump, İran'ın 1 Ekim'de İsrail topraklarını hedef aldığı balistik füze saldırısının ardından İsrail'e, İran'daki nükleer hedefleri vurması ve "gerisini sonra düşünmesi" telkininde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden ardından Lübnan'a sıçrayan ve onbinlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarına büyük ölçüde destek veren Biden yönetimine alternatif olarak görülen olası bir Trump yönetiminde, ABD'nin İsrail'e desteğini daha da artırması bekleniyor. Bu desteğin çıkmaza giren ateşkes müzakerelerini daha da sönümlendirmesi ve bölgesel gerilimi tırmandırmasından endişe duyuluyor.

Kaynak: ANKA

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