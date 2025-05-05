Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefon Görüşmesini Değerlendirdi, Yine Rahip Brunson'ı Hatırlattı - Son Dakika
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Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefon Görüşmesini Değerlendirdi, Yine Rahip Brunson'ı Hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık." dedi. Trump, "Brunson’ın geri gönderilmesi dahil olmak üzere birçok konuda iş birliği içinde çalıştık ki bu, benim talebim üzerine anında gerçekleşmişti" ifadesini de kullandı.

05.05.2025 20:10
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya- Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık." dedi. Trump, "Brunson'ın geri gönderilmesi dahil olmak üzere birçok konuda iş birliği içinde çalıştık ki bu, benim talebim üzerine anında gerçekleşmişti" ifadesini de kullandı.

Truthsocial hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı beni ileriki bir tarihte Türkiye'ye davet etti ve kendisi de Washington, D.C.'ye gelecek" dedi.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı beni ileriki bir tarihte Türkiye'ye davet etti ve kendisi de Washington, D.C.'ye gelecek. Başkanlık görevim süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Pastör Andrew Brunson'ın ABD'ye geri gönderilmesi de dahil olmak üzere birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık ki bu, benim talebim üzerine anında gerçekleşmişti. Her neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya ve Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın hemen sona erdirilmesi konusunda çalışmayı dört gözle bekliyorum. Şimdi!"

Kaynak: ANKA

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