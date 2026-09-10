Trump, Dallas'taki Cumhuriyetçi Kongresi'nde seçmenlere seslendi - Son Dakika
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Trump, Dallas'taki Cumhuriyetçi Kongresi'nde seçmenlere seslendi

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuştu. Trump, başkanlığı döneminde çok başarılı olduğunu savunarak Cumhuriyetçilere birlik olma ve Cumhuriyetçi adaylara oy verme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde katıldığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kendi seçmen tabanına "birlik olma" çağrısı yaparken, başkanlık döneminde "çok başarılı" olduğunu savundu.

Trump, Texas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ağırlıklı olarak iç politika, sınır güvenliği ve ekonomi başlıkları ile ilgili konuşan Trump, kendi başkanlığında çok önemli adımlar attıklarını ve ülkeyi öncesine göre çok daha iyi noktaya getirdiklerini savundu.

Trump, ABD'nin Joe Biden döneminde hem siyasal hem de ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, kendisinin başkan olmasıyla ABD'nin toparlandığını öne sürdü.

ABD'nin "açık sınır" politikası uyguladığını ve kendisinin göreve gelir gelmez buna son verdiğini anlatan Trump, son aylarda sınırdan düzensiz göçmen geçişini sıfırladıklarını ifade etti.

Demokratlardan "solcu komünistler" diye söz eden Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde tüm Cumhuriyetçilere, Cumhuriyetçi adaylara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

"(İran'la) Bu savaşı kazanıyoruz"

Konuşmasının İran'la ilgili bölümünde, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeyle savaşa girdiklerini savunan Trump, "Bu savaşı kazanıyoruz." dedi.

"Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." diyen Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti biz kontrol ediyoruz. Bence Hürmüz Boğazı'na başka bir isim vermeliyiz. Ona 'Trump Boğazı' demeliyiz." ifadesini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme konusuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Böyle adlandırılacak, bayanlar ve baylar. Bu konuda bir duyuru yapacağım, oraya 'Trump Boğazı' diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar."

ABD'nin Venezuela'ya müdahale ederek bu ülke üzerinde ciddi hakimiyet sağladığını anlatan Trump, Caracas yönetimiyle yaptıkları petrol anlaşmasından övgüyle bahsetti.

Trump, söz konusu petrol anlaşmasının Amerikan ekonomisine önemli katkı yaptığını ifade ederek, bu anlaşma sayesinde İran'la yaşanan krize rağmen ülkedeki benzin fiyatlarını belli oranda kontrol altında tuttuklarını belirtti.

Seçimi Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeme vaadi

Trump, ABD'nin "ekonomik olarak başarısı nedeniyle" Kongre seçimlerine ilişkin bir vaadi olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini belirten Trump, bunu bir şirketin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetti.

The Hill gazetesine göre, 270 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.

ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl gerçekleştirilen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.

Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor.

ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu dile getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Dallas'taki Cumhuriyetçi Kongresi'nde seçmenlere seslendi - Son Dakika

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