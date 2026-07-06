Trump, Erdoğan'ın Davetiyle Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Trump, Erdoğan'ın Davetiyle Türkiye'ye Geliyor

06.07.2026 16:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını bildirdi. Duran, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını bildirdi. Duran, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabından, Donald Trump'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Duran açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump, Erdoğan'ın Davetiyle Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

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