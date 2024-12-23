Trump, Gingrich'i Bern Büyükelçisi Adayı Gösterdi - Son Dakika
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Trump, Gingrich'i Bern Büyükelçisi Adayı Gösterdi

Trump, Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliği için aday olarak duyurdu.

23.12.2024 10:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, önceki başkanlık döneminde ülkenin Vatikan Büyükelçiliği görevini yapmış olan Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce ABD'nin Vatikan Büyükelçisi olan Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine aday gösterdiğini belirtti.

Seçilmiş başkan Trump, Gingrich'in, daha önceki görevinde "uluslararası dini özgürlük, dünya geneline insani yardım sağlama" gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

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Trump, ayrıca Latin Amerika Özel Temsilciliği görevine Mauricio Claver-Carone'u aday gösterdiğini duyurdu.

Claver-Carone'un daha önce Beyaz Saray'da görev aldığına işaret eden Trump, "sınırdaki düzenin sağlanması konusunda Claver-Carone'un ABD'nin çıkarlarına öncelik vereceğini" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Gingrich'i Bern Büyükelçisi Adayı Gösterdi - Son Dakika

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