Trump, Hegseth'e Desteğini Açıkladı - Son Dakika
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Trump, Hegseth'e Desteğini Açıkladı

Donald Trump, Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth'e destek verdi, suçlamaları yalanladı.

06.12.2024 22:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığına aday gösterdiği ve hakkında çeşitli suçlamaların yapıldığı Pete Hegseth'e desteğinin sürdüğünü açıkladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, Hegseth'e desteğinin devam ettiğini bildirdi.

Trump, adaylıktan çekileceği iddiaları gündeme gelen Hegseth ile ilgili, "Pete Hegseth çok iyi gidiyor, kendisine olan destek güçlü ve derin, yalan haberlerin sizi inandırmaya çalıştığından daha fazla. Harika ve yüksek enerjili bir Savunma Bakanı olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'in aday gösterileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığına işaret ederken, ABD medyasına konuşan analistler, Trump'ın halen bu konuda kararının değişebileceği konusunda ihtiyatlı olduklarını belirtti.

Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleriyle eleştiriliyor

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştiriliyor.

Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasımda gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı, iddiayı yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu.

Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında Hegseth'in, 3 çocuğunun bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu belirtilerek, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğu olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.

ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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