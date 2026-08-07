Trump'ın Balo Salonu Projesine Durdurma Kararı

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin, Kongre onayı olmadan, Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi.

Washington DC Bölgesi Temyiz Mahkemesinin aldığı karar, Başkan Donald Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını durdurması gerektiği anlamına geliyor.

Mahkemenin 3 yargıcından 2'si, Trump'ın Beyaz Saray'a bu tür bir salon inşa edebilmesi için "önce Kongre'den onay alması" gerektiğini vurgulayarak, inşaatın durdurulması gerektiğine hükmetti.

Söz konusu kararda, yargıçlar, davayı açan tarihi eser koruma savunucularının tarafını tutarak, "Devasa bir balo salonunun inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek Kongre'nin görevidir ve yürütme organının kendi başına alabileceği bir karar değildir." değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, yönetimin ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunabilmesi için kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını bildirdi.

16 Nisan'da yerel mahkeme, söz konusu balo salonu inşaatının durdurulması yönünde karar vermiş, Trump yönetimi, söz konusu kararı temyize taşımıştı.