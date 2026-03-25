Trump'ın Çin Ziyareti Tarihi Belirlendi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Pekin'e yapacağı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.

Leavitt, daha önce Trump'ın nisan başında gerçekleştireceği açıklanan, ancak ABD ile İran arasındaki gerilim dolayısıyla ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde yapacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl içerisinde ilerleyen aylarda Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.