Trump'ın Dosyalarını Hackedilen 3 İranlıya İddianame

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ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın dosyalarını hackleyerek çalan 3 İranlı hakkında iddianame hazırlarken, İran'ı ise "ABD seçim sürecine müdahale etmeye çalışmakla" suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın dosyalarını siber yollarla çalarak bunları kamuoyuna sızdırdığı belirtilen 3 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Bakanlık, isimlerinin Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri ve Yasar Balaghi olduğunu açıkladığı 3 İranlı siber saldırganın, ortak şekilde Trump'ın seçim kampanyasında görev yapan üst düzey danışmanlarının hesaplarını ve e-postalarını hackleyerek birçok bilgi ve belgeyi çaldıklarını iddia etti.

İddianamede, söz konusu bilgilerin ABD'ye ve Trump'a karşı kullanıldığı ileri sürülerek, "Bu tür bir eylem, İran'ın ABD seçim sürecini baltalamaya yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi ve bu eylemlerin İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiği kaydedildi.

Aynı iddianamede, Trump'a karşı yapılan bu eylemin Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bir intikamı olarak da gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın 2024 ve 2020'deki başkanlık seçimlerini etkilemeyi veya seçimlere müdahale etmeyi amaçlayan operasyonlarına yönelik ABD hükümetinin koordineli yanıtının bir parçası olarak 7 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

Trump'ın seçim kampanya ekibinden 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etmişti.