Trump'ın Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Planı - Son Dakika
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Trump'ın Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Planı

Trump, yabancı filmlere %100 gümrük vergisi uygulamak istiyor, ancak uygulama detayları belirsiz.

10.05.2025 11:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı ülkelerde üretilen ve ABD'de gösterime giren tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama planının ortak yapımlara dayalı sinema sektöründe nasıl uygulanacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Yabancı ülkelerde üretilen ve ABD'ye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklayan Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi.

ABD'deki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" öne süren Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun "diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası" olduğunu ve bu durumun "ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu" söyleyen Trump, ABD film endüstrisinin diğer ülkeler tarafından yok edildiğini söyledi.

Trump'ın film endüstrisine yönelik tarife hamlesi, Hollywood şirketlerinin hisselerini olumsuz etkiledi. ABD'li yapım şirketlerinden Netflix ve Warner Bros Discovery'nin yanı sıra sinema salonu işletmecilerinden Cinemark ve Kanada merkezli prodüksiyon şirketi IMAX'in hisselerinde düşüşler yaşandı.

Öte yandan Trump, tarifeler ile "Endüstriye zarar vermek istemiyorum, yardım etmek istiyorum." dedi.

Trump'ın yabancı filmlere gümrük vergisini nasıl uygulayacağı henüz bilinmiyor. Böyle bir politikanın nasıl işleyeceği veya kimin bu tarifelerden sorumlu tutulacağı tartışmalara neden oluyor.

Film sektörünün hem yapım hem dağıtım açısından globalleşmesi, filmlere yönelik gümrük vergilerinin nasıl uygulanacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Dünya film sektöründe yıllık üretilen film sayısının Hindistan, Çin ve Japonya'da artarken ABD'de hızla gerilemesi dikkati çekiyor.

ABD'deki Rider Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Programı Direktörü Profesör Cynthia Lucia, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Lucia, ABD dışında çekilen filmlere yüzde 100 tarife uygulanmasının pek çok sorunu beraberinde getireceği görüşünde.

Ortak yapımlara nasıl tarife uygulanacağı bilinmiyor

Hollywood film endüstrisinin büyük ölçüde ortak yapımlara dayandığını vurgulayan Lucia, birçok filmin yabancı ülkelerle işbirliği içinde ve ortaklıklar aracılığıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreninde 10 dalda aday gösterilen ve "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan "The Brutalist" filmini örnek gösterten Lucia, filmin ABD, İngiltere, Kanada ve Macaristan ortaklığında çekildiğini kaydetti.

Cynthia Lucia, bu tip ortak yapımlara nasıl tarife uygulanacağı ve ücretlendirmenin neye göre belirleneceğinin büyük bir soru işareti olduğunu kaydetti.

Profesör Lucia, "Filmlerin yalnızca ABD'de üretilmesi yönündeki bir kısıtlamanın sektörün yaratıcı gücünü zayıflatacağı görüşündeyim." dedi.

Lucia, mevcut koşullarda Arabistan çöllerinde çekilen "Arabistanlı Lawrence" filminin, ABD'nin Arizona çöllerinde çekilmek zorunda kalacağını, bunun da filmlerin kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Tarifeler yeşil ekran önünde çekimlere itiyor

Film ve Medya Çalışmaları Programı Direktörü Lucia, Trump'ın tarifeleri nedeniyle ABD sınırları içinde film çekmek zorunda kalan yapım şirketlerinin, bu durumda yurt dışında geçmesi gereken sahneleri yeşil ekran önünde çekmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Profesör Lucia, "Dolayısıyla yaratıcılık, özgünlük, estetik ve nüans konusunda da bir krizle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin en çok izlenen ve beğenilen yapımlarının ülke dışında çekildiğini kaydeden Cynthia Lucia, "Eğer bu filmler yüzde 100 vergilendirilirse, sıradan bir izleyici için bu filmlere erişmek neredeyse imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

Bu tür koşulların oyuncular üzerinde dahi olumsuz etkiler yaratacağını belirten Lucia, yeşil ekran önünde çalışan oyuncuların gerçek mekanda rol alan meslektaşlarıyla aynı düzeyde performans sergileyemeyeceğini ve bu nedenle "oyunculuktaki nüansların kaybolacağını" vurguladı.

Profesör Lucia, "Yeşil ekranın önünde oynayan bir oyuncu için karakteri canlandırmak, Fas'ta bir çölde oynayan bir oyuncu için olduğundan çok daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifeler, diğer ülkelerden misillemeyle karşılık bulabilir

Cynthia Lucia, Trump'ın uyguladığı diğer tarifelerde olduğu gibi, film sektörüne getirilecek tarifelerin de dünyadan misilleme ile karşılık bulacağını öngördüğünü söyledi.

Amerikan film endüstrisinin gelirinin yarısından fazlasını uluslararası gösterimlerden sağladığını belirten Lucia, diğer ülkelerin tarifelere misilleme yapması durumunda, film endüstrisinin karının önemli ölçüde düşebileceğine dikkati çekti.

Profesör Lucia, bugüne kadar bu konuda yapılan değerlendirmelerin varsayımlardan ibaret olduğunu, tarifelerin nasıl hayata geçirileceğinin halen bir soru işareti olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Planı - Son Dakika

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