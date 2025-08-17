Trump'ın Güvenlik Kararı: Ulusal Muhafızlar Başkente Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın Güvenlik Kararı: Ulusal Muhafızlar Başkente Gönderildi

17.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

West Virginia, South Carolina ve Ohio, Trump'ın acil durum ilanıyla Ulusal Muhafız gönderiyor.

ABD'de üç Cumhuriyetçi eyalet, Donald Trump yönetiminin başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar verdi.

West Virginia eyaletinin ardından South Carolina ve Ohio da başkente Ulusal Muhafız birlikleri gönderiyor.

South Carolina Valisi Henry McMaster, Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine 200 Ulusal Muhafız'ı görevlendirdiğini açıkladı, olası kasırga veya doğal afet durumunda askerlerin geri çağrılacağını bildirdi.

Ohio Valisi Mike DeWine da 150 askeri polisin devriye görevleri yapacağını ve ek güvenlik sağlayacağını, birliklerin gelecek günlerde başkent Washington'a ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Ulusal Muhafızların başkente müdahalesine karşı tepkiler sürüyor.

Dupont Circle'da toplanan göstericiler, Beyaz Saray'a yürüyüş düzenleyerek "Askeri işgale hayır" ve "Başkente faşist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Morgan Taylor, "Bu ülkede böyle bir şeyin yaşanıyor olmasına inanamıyorum. İnsanların tepkisi artarsa yönetim geri adım atmak zorunda kalabilir." dedi.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

West Virginia Valiliğinin, Trump yönetiminin girişimlerini desteklemesi amacıyla Vali Patrick Morrisey'den talepte bulunduğu, bu kapsamda en az 300 nitelikli personel ile gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Washington, Carolina, Virginia, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ohio, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Güvenlik Kararı: Ulusal Muhafızlar Başkente Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 10:29:14. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın Güvenlik Kararı: Ulusal Muhafızlar Başkente Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.