Trump'ın İsrail Politikaları ABD'deki Siyonizm Tartışmalarını Alevlendirdi

Trump'ın İsrail'in Gazze politikalarına destek vermesi ve İran'a saldırı kararı, ABD'de İsrail'in etkisine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Anti-Defamation League raporuna göre, antisemitik olaylar son beş yılda %344 artarak rekor seviyeye ulaştı, bu olayların çoğu New York'ta gerçekleşti ve gamalı haç gibi sembollerle vandalizm vakaları arttı.

Siyasetçiler, akademisyenler ve ordudan subaylar artık açıkça İsrail'i eleştiriyor, ABD'nin İsrail politikalarını sorguluyor. Trump'ın bu hamleleri, kamuoyunda onay oranını düşürdü ve partisi içinde bölünmelere neden oldu. Brian Katulis gibi uzmanlar, savaşın Trump'ın siyasi konumunu zayıflattığını belirtiyor.

Sonuç olarak, Trump'ın İsrail'in maşası olarak görülmesi, ABD'de İsrail hegemonyasının tabu olmaktan çıkmasına ve geniş çaplı bir sorgulama dalgasına yol açtı, bu da İsrail-ABD ilişkilerinde derin değişimlere işaret ediyor.