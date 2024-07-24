Trump'ın kampanya ekibi, Kamala Harris'in bağışları kullanma iddiasıyla şikayette bulundu - Son Dakika
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Trump'ın kampanya ekibi, Kamala Harris'in bağışları kullanma iddiasıyla şikayette bulundu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışından çekilmeden önce Başkan Joe Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullanmaya çalıştığı iddiasıyla Federal Seçim Komisyonuna şikayette bulundu. Harris'in kampanyası ise şikayetin asılsız olduğunu savundu.

24.07.2024 18:11
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışından çekilmeden önce Başkan Joe Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullanmaya çalıştığı iddiasıyla şikayette bulundu.

CNN'in haberine göre, Trump'ın seçim kampanyasından başmüşavir David Warrington, Harris, Biden ve Biden'ın seçim kampanyasına yönelik Federal Seçim Komisyonuna (FEC) şikayette bulundu.

Warrington, şikayetinde Harris'in, Biden başkanlık yarışından çekilmeden önce seçim kampanyası kapsamında toplanan 91,5 milyon doları "kullanmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Harris'in söz konusu bağış paralarını kullanma çabasını "hile" diye niteleyen Warrington, "Kamala Harris'in, Biden'dan adaylığı devralmasına ve belge değiştirerek Biden'ın kampanyasının kontrolünü eline almasına" ilişkin federal kampanya mali kanununda bir hüküm olmadığını savundu.

Harris'in kampanyası, şikayetin "asılsız" olduğunu savundu

Öte yandan, Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Charles Lutvak, şikayeti "asılsız" olarak niteledi.

Lutvak, Harris'in ekibinin koordine olmuş yüzlerce ofis ve çalışanıyla bağış toplamaya devam edeceğini belirterek, "Demokratların, Trump'ı ve müttefiklerini yenmek için azimli olduğu ve Cumhuriyetçilerin bu durumu kıskanmış olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

The New York Post'un haberine göre, Harris'in kampanyasından başka bir yetkili de Biden için bağış toplama komitelerinin hem Biden hem de Harris'in adına yetkili olduğunu savundu.

Biden, başkanlık yarışından çekilmişti

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın kampanya ekibi, Kamala Harris'in bağışları kullanma iddiasıyla şikayette bulundu - Son Dakika

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