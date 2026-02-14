Trump'ın Netanyahu'ya Affı Etkileyen Sözleri - Son Dakika
Trump'ın Netanyahu'ya Affı Etkileyen Sözleri

14.02.2026 22:09
Trump, Netanyahu'nun affı için yaptığı açıklamaların Herzog üzerindeki etkisini sorguladı.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yönelik sözlü saldırısının, Başbakan Binyamin Netanyahu için cumhurbaşkanlığı affı çıkarılması şansını olumsuz etkileyebileceğini yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı son ziyaretten bu yana Trump'ın iki kez Netanyahu'nun affedilmesini destekleyen açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Haberde, Trump'ın açıklamalarıyla Netanyahu'nun ziyaretini ilişkilendirmenin "zor olmadığı" kaydedildi.

Trump'ın açıklamalarının, Herzog'un "gücünü kaybetme" korkusuyla af çıkarmaktan kaçındığı suçlaması da dahil Netanyahu ve çevresinin öne sürdüğü anlatıyla uyuştuğu ifade edildi.

Haberde, Trump'ın sözlü saldırısının "İsrail'in içişlerine ABD müdahalesinin normalleştirilmesi" yorumuyla sınırlı kalmayacağı, diplomatik boyutlarının da olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun başta İran meselesi olmak üzere siyasi bir kazanım elde etme amacıyla ABD'yi ziyaret ettiğini Trump'ın anladığı aktarılan haberde, Netanyahu'nun söz konusu hedefinin ABD-İran müzakerelerinin devam etmesi nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.

Trump'ın Netanyahu'ya "bir şey teklif etme" ihtiyacı hissetmiş olabileceğine dikkati çekilen haberde, Netanyahu için af çıkarılmasını destekleyen açıklamanın ABD Başkanı için "siyasi açıdan düşük maliyetli bir hamle olduğu" değerlendirmesi yer aldı.

Herzog'un "İsrail kamuoyu önünde kendisini utandırma girişimi" olarak algıladığı göz önüne alındığında Trump'ın açıklamalarının ters tepebileceği ve Herzog'u "sert bir tavır almaya ve bağımsızlığını göstermeye" itebileceği belirtildi.

Haberde, "Netanyahu'nun fazla ileri gitmiş olabileceği ve kamuoyu baskısının cumhurbaşkanlığı affı şansını azaltabileceği" kaydedildi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizmiş ve "Onu affetmeyi reddeden bir Cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af çıkarmadığı için kendinden utanmalı. (Netanyahu'ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." demişti.

Herzog, Trump'ın söylemlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Netanyahu, affını talep etmişti

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

