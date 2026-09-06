Trump'ın özel temsilcileri Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Kiev'e geldi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, dün Moskova'da temaslarda bulunan Witkoff ve Kushner, uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti.

Witkoff ve Kushner'i tren garında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov ile milletvekili David Arakhamia karşıladı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Witkoff ve Kushner, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşecek.