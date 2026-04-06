Trump'ın İran Krizi ve NATO Zirvesi Tehdidi

Trump'ın Savunma Bakanı'nı değiştirmesi bekleniyor, çünkü Kara Kuvvetleri Komutanı'nın veda mesajı sıkıntı yaratmış olabilir ve Bakan Hegseth suçu Komutan George'a atmış gibi bir algı var.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki baskısı ve uçak düşürme iddiaları nedeniyle sıkışıyor, bu da NATO'ya karşı keskin bir tavır almasına ve Ankara zirvesine gelmeme tehdidine yol açabilir.

İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağındaki silah uzmanı yarbay, İran askerlerinin kuşatmasından kurtarıldı, bu olay bir film senaryosu gibi gerçekleşti ve Hollywood'un ilgisini çekebilir.

Kurtarma operasyonu, Amiral Brad Cooper'ın komuta merkezinde yönettiği bir süreçti; Cooper, Irak ve Suriye'deki CIA faaliyetleriyle Pentagon kararlarını organize eden, bölgeyi iyi bilen bir komutandır ve operasyonda CIA istihbaratı kritik rol oynadı.

Eğer İran, Hürmüz'de baskıyı sürdürür ve Trump'ın isteklerine uymazsa, Trump ya kabinesinde değişiklikler yaparak suçu atacak ya da NATO'ya tehditlerle alternatif ittifak sinyali verecek, bu da savaş halinin devam ettiğini gösteriyor.