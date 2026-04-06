Trump'ın İran Krizi ve NATO Zirvesi Tehdidi
Trump'ın İran Krizi ve NATO Zirvesi Tehdidi

06.04.2026 17:35
Trump'ın Savunma Bakanı'nı değiştirmesi bekleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırgan tutumu ve düşürülen F-15E uçağı üzerindeki gelişmeler, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerginlik yaratıyor.

Trump'ın Savunma Bakanı'nı değiştirmesi bekleniyor, çünkü Kara Kuvvetleri Komutanı'nın veda mesajı sıkıntı yaratmış olabilir ve Bakan Hegseth suçu Komutan George'a atmış gibi bir algı var.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki baskısı ve uçak düşürme iddiaları nedeniyle sıkışıyor, bu da NATO'ya karşı keskin bir tavır almasına ve Ankara zirvesine gelmeme tehdidine yol açabilir.

İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağındaki silah uzmanı yarbay, İran askerlerinin kuşatmasından kurtarıldı, bu olay bir film senaryosu gibi gerçekleşti ve Hollywood'un ilgisini çekebilir.

Kurtarma operasyonu, Amiral Brad Cooper'ın komuta merkezinde yönettiği bir süreçti; Cooper, Irak ve Suriye'deki CIA faaliyetleriyle Pentagon kararlarını organize eden, bölgeyi iyi bilen bir komutandır ve operasyonda CIA istihbaratı kritik rol oynadı.

Eğer İran, Hürmüz'de baskıyı sürdürür ve Trump'ın isteklerine uymazsa, Trump ya kabinesinde değişiklikler yaparak suçu atacak ya da NATO'ya tehditlerle alternatif ittifak sinyali verecek, bu da savaş halinin devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güvenlik, Olaylar, Savunma, Güncel, Nato, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın İran Krizi ve NATO Zirvesi Tehdidi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
SON DAKİKA: Trump'ın İran Krizi ve NATO Zirvesi Tehdidi - Son Dakika
Advertisement
