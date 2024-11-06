Trump'ın Seçimi İspanya'da Tartışma Yarattı

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Donald Trump'ın ABD'de yapılan seçimlerde 47. Başkan seçilmesi, İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetini ikiye böldü.

ABD seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten yana net tavır takınan İspanya hükümeti, seçimi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanmasının ardından görüş ayrılıkları yaşadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ı tebrik ederek, "Stratejik ikili ilişkilerimiz ve güçlü bir transatlantik ortaklık üzerinde çalışacağız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de ABD seçimleriyle ilgili değerlendirme yapmak için, alışılmışın dışında bir basın toplantısı yapmayı tercih etti.

Albares, İspanya-ABD ilişkilerinden daha çok Avrupa Birliği (AB)-ABD ilişkilerine vurgu yaparak, ABD'nin AB'nin "doğal müttefiki ve stratejik ittifakı" olduğunu, birlikte çok ciddi sorunlarla mücadele edebildiklerini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Hepimiz için çok zor krizleri hep birlikte göğüsleyebilecek kapasitedeyiz, stratejik bir ittifak bu." derken, Trump ile birlikte Rusya- Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin'deki soykırımı ve küresel ısınma gibi sorunlarda ne tür değişiklikler olabileceğine ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

İspanya'nın, Arjantin'de aşırı sağcı lider Javier Milei'i devlet başkanı seçildiğinde tebrik etmemesine rağmen Trump'ı hemen tebrik etmesiyle ilgili sorulara ise Albares, "Bu neredeyse tüm Avrupa liderlerinin yaptığı gibi doğal bir tebrik." cevabını verdi.

Diğer yandan İspanya'da azınlık koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ise İletişim Sekreteri Elisabeth Duval aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Siyasi kültürümüz biraz daha değişiyor. Daha da kötüsü, yalanlar ve sarhoşluk biraz daha meşrulaşıyor, iletişim savaşı daha da kirli hale geliyor. Bir milyarderin bir sosyal ağı ele geçirerek onu kendi sosyal ağı haline getirme hareketi propaganda aracı olarak harika sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

Oylarını vererek Trump'a seçim kazandıran ABD'lilerin "faşizm ve yıkım arzusunun olmadığını" savunan Duval, "ABD'deki derin acıların, korkuların ve kişisel yaraların Trump'a seçimi kazandırdığını, ABD'deki gibi yıkıcı bir yarını önlemenin yolunun acılarla yüzleşmek olduğunu" kaydetti.

Azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisinin lideri Ione Belarra da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump Beyaz Saray'a geri dönüyor ve bunu kendi erdemleri ya da yalanlarının başarısı nedeniyle değil, temelde ilerici kötülüğün başarısızlığından yapıyor. Gericilik ve faşizm ancak sağlam ve cesur ilerlemelerle durdurulabilir." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını Trump'ın ABD'deki seçim başarısından endişeli

Bu arada İspanyol basını, Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin Avrupa'da endişe yarattığını belirtti.

El Pais "Aşırı sağın ve popülizmin yükselişinin ortasında Trump'ın zaferi AB'yi sarstı", El Mundo "Trump'ın zaferi Avrupa'yı ileri bir adım atmaya zorluyor", La Vanguardia "Trump ABD'yi otoriterlik çağına getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri otoriterlik, aşırı muhafazakar popülizm ve aşırı sağın güçlü, ahlak dışı ve erkekleştirilmiş hükümetleri çağına giriyor." ifadelerini öne çıkardı.