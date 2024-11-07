Trump'ın Suriye Askeri Varlığına Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Suriye Askeri Varlığına Endişe

Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın Suriye'deki askerler için endişelerini aktardı.

07.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi adayı destekleyen Robert F. Kennedy Jr., ülkenin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın, aralarında geçen bir diyalogda Suriye'deki ABD askeri varlığına dair endişelerini paylaştığını belirtti.

Kennedy, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile röportajında, kritik karar alma süreçlerinde ABD başkanlarının rolüne değindiği bir bölümde, kısa bir süre önce Trump ile arasında geçtiğini belirttiği bir diyaloğu aktardı.

Kennedy, şunları ifade etti:

"Geçen gün Başkan Trump ile uçaktaydım ve Orta Doğu hakkında konuşuyorduk. (Trump) Bir kağıt parçası aldı ve bölgedeki tüm ülkelerin belirtildiği bir Orta Doğu haritası çizdi, bunu birçok Amerikalı yapamaz. Her ülkede bulunan birliklerin gücünü de yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu. 'Suriye-Türkiye sınırında 500 askerimiz var.' dedi. ve bir de bombalanan bir kamp vardı. Trump, 'Türkiye'de 750 bin asker var, Suriye'de 250 bin asker var. Onlar birbiriyle çatışırsa, biz ortada kalırız.' dedi. Sonra generallerine bu 500 kişiye ne olacağını sordu. Onlar da bu istenmese de muhtemelen 500 askerin ölebileceğini söyledi. Trump da 'onları oradan çıkarın' dedi."

ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve tıpkı kardeşi gibi suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert Kennedy Jr., başkanlık seçimine bağımsız aday olarak katılmış, sonrasında Trump lehine seçimden çekildiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin PKK/ YPG terör örgütü hedeflerine karşı sınır ötesi harekat başlatma kararlılığı üzerine, Aralık 2018'de ABD Başkanı Trump, Suriye'deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildirmiş, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatını vermişti.

Trump, Ekim 2019'da da ABD'nin Suriye'de kalması gereken süreden çok daha uzun süre kaldığını belirterek, ABD askerlerinin daha fazla orada kalmasını istemediğini söylemişti.

Trump'ın asker çekme planları, özellikle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından ve 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk gibi isimlerden açık muhalefet görmüştü.

McGurk, Trump yönetiminin 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararından hemen sonra görev süresinin dolmasına 2 ay kala istifa etmişti. 2020 seçimlerinde ise ABD'de başkan seçilen Joe Biden, McGurk'e ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevini vermiş, ABD'nin YPG/PKK'yı desteklediği Suriye politikası güç kazanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Suriye Askeri Varlığına Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00’da başlayacak. Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak.
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Suriye Askeri Varlığına Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.