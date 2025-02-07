Trump'ın UCM Yaptırımları Uluslararası Adalete Saldırı - Son Dakika
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Trump'ın UCM Yaptırımları Uluslararası Adalete Saldırı

Af Örgütü, Trump'ın UCM'ye yaptırımlarını uluslararası adalete yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

07.02.2025 17:18
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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararının, uluslararası adalet sistemine saldırı olduğunu belirtti.

Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararına tepki göstererek, "Bu pervasız eylem, İsrail'in hukukun ve uluslararası adaletin evrensel ilkelerinin üzerinde olduğu mesajını veriyor. Trump'ın İsrail hükümetinin işlediği suçları onayladığını ve cezasızlığı benimsediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kararının, uluslararası toplumun yüzyıllar boyunca inşa ettiği "uluslararası adalet sistemine yönelik saldırı" olduğunun altını çizen Callamard, bu yaptırımları "ortak insanlığa karşı bir başka ihanet" olarak niteledi.

Callamard, ABD'nin, uluslararası hukuka göre işlenen suçlardan sorumlu kişilerin adaletten kaçmasını engellemeyi amaçlayan kurumu cezalandırmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir kişi, işlediği uluslararası suçlar nedeniyle hesap vermekten muaf tutulmamalı. Özellikle de bu tutum, Trump'ın siyasi müttefiklikleri nedeniyle ABD hükümeti tarafından desteklenmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım, Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlığı ve birçok cepheden küresel hukukun tehdit altında bulunduğu tarihi bir dönemde, UCM gibi kurumların her zamankinden daha gerekli olduğuna işaret eden Callamard, bu yaptırımların, adaletin bağımsız takibini zedelediğini ve failleri cesaretlendirdiğini belirtti.

UCM'nin, uluslararası hukuka göre işlenen suçları soruşturarak faillerin sürekli cezasız kalmasının önüne geçtiğini vurgulayan Callamard, "Yaptırımlar, mahkemenin bağımsız yargı işlevlerini etkili şekilde yerine getirmesini engelliyor ve UCM'nin 125 üye devletinin toplu iradesine aykırı adım teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Callamard, hükümetlere ve bölgesel organizasyonlara, Trump'ın yaptırımlarının etkisini azaltma ve engelleme çağrısı yaparak, "UCM üyesi devletler kolektif ve uyumlu eylemler yoluyla mahkemeyi ve personelini koruyabilir. Daha önce hiç olmadığı kadar acil eyleme ihtiyaç var." açıklamasını yaptı.

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

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