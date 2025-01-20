WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın pazartesi günü düzenlenecek yemin töreni öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Washington, D.C.'de görülmesi beklenen dondurucu hava koşulları nedeniyle yemin töreninin kapalı bir mekana alınmasının beklendiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?