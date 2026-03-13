Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'a İlk Saldırıyı Biz Yaptık

13.03.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a yönelik saldırılarını savunarak proaktif hareket ettiklerini ve ilk hamlenin kendilerinden olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarını savunarak, "Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." dedi.

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın lider kadrosunu iki kez "yok ettiklerini" iddia eden Trump, "İkinci sefer toplanmışlardı, aralarından kimin lider olacağına karar veriyorlardı. Tam o sırada yok edildiler. Şimdi üçüncü kez bir fırsat kolluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılara nasıl karar verdiklerini anlatan ABD Başkanı, proaktif hareket ettiklerini vurguladı.

"Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." yorumunu yapan Trump, bu yolla İran'a ait binlerce füzeyi imha ettiklerini kaydetti."

İran'la nükleer müzakereler konusunu da değerlendiren ABD Başkanı Trump, "Gerçekten çok iyi bir anlaşma olması gerekiyordu. En önemli şart, nükleer silahlara sahip olmamalarıydı. Aksi takdirde İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi." diye konuştu.

Trump ayrıca, geçen yıl haziranda yaptıkları B-2 saldırılarını yapmamış olsalardı o durumda İran'ın nükleer silaha sahip olacağı iddiasını yineledi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:40:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.