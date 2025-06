Trump: İran Anlaşması İçin Yeni Fırsat Olabilir

HOUSTON, 14 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının, Tahran'la nükleer programı konusunda bir anlaşma yapılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Çevrimiçi haber sitesi Axios'un "İsrail'in bombardımanının müzakereleri tehlikeye atıp atmadığı" şeklindeki sorusuna Trump, "Ben öyle düşünmüyorum. Belki de tam tersi olur. Belki şimdi daha ciddi müzakere edecekler" yanıtını verdi.

Trump, "60 gün içinde onları anlaşmaya ikna edemedim. Çok yakındılar, bir anlaşma yapmaları gerekiyordu. Belki şimdi olur" ifadelerini kullandı.

Axios'un haberine göre Trump, saldırının ardından cuma günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair ayrıntı vermekten kaçınan Trump, Netanyahu'nun ABD'den operasyona doğrudan katılmasını isteyip istemediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Cuma günü medya kuruluşlarına telefonla verdiği demeçlerde İran'ı nükleer anlaşma yapmaya çağıran Trump, aksi takdirde İsrail'in "daha acımasız" saldırılar düzenleyeceği uyarısında bulundu.

Trump, NBC News'e verdiği demecinde, "Anlaşma yapma fırsatını kaçırdılar. Şimdi yeni bir şansları olabilir. Göreceğiz" derken, Reuters'a verdiği demeçteyse, "Hala anlaşma yapabilirler, henüz çok geç değil" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca cuma sabahı sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "İran, elinde hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı" dedi.

Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırmasından saatler önce Katar ve Ortadoğu'daki diğer müttefiklerini bilgilendirdi.

Trump, cuma günü Washington Post'a verdiği demeçte de İsrail'in İran'ı vuracağını bildiğini belirterek, "Tarihi her zaman biliyordum. Çünkü her şeyi bilirim. Her şeyi biliyorum" demişti.