Trump, İran'da bir ya da iki nükleer tesisi 10 dakikada vurabileceklerini iddia etti - Son Dakika
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Trump, İran'da bir ya da iki nükleer tesisi 10 dakikada vurabileceklerini iddia etti

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ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın silahlı kuvvetleri ve nükleer altyapısını ciddi ölçüde zayıflattığını savundu. Palm Beach'te Trump, hedef alınabilecek bir ya da iki nükleer tesis kaldığını iddia ederek bunları 10 dakikada vurabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin saldırılarıyla İran'ın ciddi şekilde zayıfladığını ve İran'ın geriye kalan nükleer tesislerini sadece "10 dakika" içinde vurabileceklerini iddia etti.

CBS televizyonunun haberine göre Trump, Florida eyaletinin Palm Beach bölgesinde kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuştu.

ABD'nin askeri operasyonlarının İran'ın silahlı kuvvetlerini ve nükleer altyapısını ciddi şekilde zayıflattığını savunan Trump, "geriye hedef alınabilecek çok az sayıda tesis kaldığını" savundu.

Trump, "Halen ilgilenmemiz gereken, bir ya da iki tesis diyebilirim. Ancak bunu 10 dakika içinde yapabiliriz. Yani elimizde böyle bir plan var." dedi.

Washington ile Tahran arasında Katar'ın arabuluculuğunda olası müzakereler hakkında görüşü sorulan Trump, yeni askeri eylemlere yönelik hazırlıkların olabileceğine işaret etti.

Trump, "Mesela 'Pickaxe Dağı' (Kazma Dağı) meselesi var, onunla da ilgilenmeniz gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı bir şekilde halledebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "bir anlaşma için acele etmediğini" belirten Trump, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, hava savunma sistemlerinin, askeri teçhizatının ve nükleer altyapısının büyük bir kısmını yok ettiklerini ileri sürdü.

Trump, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlara gelecek hafta içinde yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya, yanıt vermekten kaçındı ve şunları kaydetti:

"Neden böyle aptalca bir soru soruyorsun? Bunu sana söyleyemem. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bakalım ne olacak"

Müzakerelerdeki ilerlemeye ilişkin Trump, "İyi gidiyorlar ama pek güvenilir değiller. Bir anlaşma yapıyorlar, sonra vazgeçiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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