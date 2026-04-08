Trump: İran'da Tam Zafer Kazandık

08.04.2026 14:01
Trump, ABD'nin İran'daki hedeflerine ulaştığını ve geçici ateşkesi zaferle sonuçlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından, İran'da askeri açıdan tüm amaçlarına ulaştıklarını ve "tam bir zafer kazandıklarını" savundu.

Trump, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin ilan edilmesinin ardından Sky News muhabirine telefonda değerlendirmelerde bulundu.

İran'da askeri açıdan tüm amaçlarına ulaştıklarını ileri süren Trump, burada "tam bir zafer kazandıklarını" söyledi.

Trump, Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik planın müzakerelere olanak sağladığını ifade ederek, maddelerin çok iyi olduğunu ve çoğunun tamamen ele alındığını belirtti.

İran'ın taleplerini "aşırı" olarak nitelendiremeyeceğini kaydeden Trump, ateşkes ve müzakerelerin devam etmemesi halinde askeri operasyonları sürdüreceklerini dile getirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

