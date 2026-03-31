Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ı Yok Ettim

31.03.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın askeri gücünü yok ettiğini ve savaşa gerek kalmadan durumu kontrol altında tutacaklarını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini savunarak, "Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine telefonla verdiği kısa röportajda, İran'a yönelik güncel durumu değerlendirdi.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunan Trump, "İran'la savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"Orada çok fazla kalmayacağız. Şu anda onları tamamen yok ediyoruz, bu tam bir yok ediş. Ancak orada çok fazla kalmamız gerekmeyecek." ifadesini kullanan Trump, İran'ın füze kapasitesine yönelik saldırılarının bir süre daha süreceğini belirtti."

Trump, 1 ayı aşkın süredir düzenli tanker geçişleri yapılmayan Hürmüz Boğazı konusunda topu "boğazı kullanan ülkelere" atarak, "Bence boğaz otomatik olarak açılacak. Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın. Petrolü kontrol eden hangi ülkelerse onlar boğazı açmaktan çok memnun olacaktır." diye konuştu.

İranlı eski yöneticilerin çoğunu öldürdüklerini ve yerine yeni isimlerin geldiğini kaydeden Trump, "Bir bakıma orada aslında rejim değişti." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, yeni isimlerle yürüttükleri müzakereler için ABD heyetinin, Pakistan ya da başka bir ülkeye gidip gitmeyeceği sorusunu ise "Size stratejimi söyleyemem." diyerek yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:31:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.