Trump: İran ile Görüşme Yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu anda görüşmediklerini belirtti.

Trump, açıklamasında, "İran'la devam eden ya da planlanan hiçbir görüşme ya da müzakere yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'a yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi." diye ekledi.