Trump İran ile Görüşmeleri Sona Erdirecek
Trump İran ile Görüşmeleri Sona Erdirecek

23.03.2026 20:51
Trump, İran ile görüşmelerin ardından saldırıları 9 Nisan'da bitirmeyi hedefliyor.

TEL ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran'a karşı yürüttükleri saldırıları 9 Nisan'da bitirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, İran ile son iki gündür " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarını duyuran Trump'ın yaklaşık 21 gün içinde saldırıları sona erdirmeyi amaçladığını iddia etti.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bu hafta Pakistan'da yapılmasının beklendiğini söyleyen yetkili, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile temasta olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye konuşan yetkili, ABD'nin sürece ilişkin Tel Aviv'i bilgilendirmediğini de belirtti.

-Trump, İran'la görüştüklerini duyurmuştu

Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.

Son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını da iddia eden Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim."

Trump dün yaptığı açıklamada ise İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

İran, Trump'ın müzakere iddiasını reddetti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetti.

Trump'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi de ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

