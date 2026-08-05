Trump: İran ile Hürmüz Müzakereleri İyi Gitmekte - Son Dakika
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Trump: İran ile Hürmüz Müzakereleri İyi Gitmekte

Trump: İran ile Hürmüz Müzakereleri İyi Gitmekte
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Trump, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı için geçici anlaşmaya yaklaştığını ve İran'ı tehdit etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında dün gün boyunca süren müzakerelere ilişkin, "Çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyorlar" dedi. Trump, " Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını" belirtirken, İran'ın anlaşmadan geri adım atması halinde "çok sert bir şekilde vurulacağı" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'a verdiği röportajda, ABD ile İran arasında dün müzakerelerin gerçekleştirldiğini ve "çok iyi görüşmeler" yapıldığını söyledi. Trump, görüşmelere ilişkin, "Bütün gün süren bir müzakere yaptılar" dedi. "Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını" belirten Trump, İran'ı da tehdit ederek, "Eğer yeniden geri adım atarlarsa çok sert bir şekilde vurulacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN'IN HÜRMÜZ İÇİN GEÇİCİ ANLAŞMAYA YAKLAŞTIĞI İDDİASI

ABD medyasında yer alan habere göre ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'nın, su yolunun bir bölümünü kontrol eden Umman'ın onayıyla yeniden açılmasını sağlayacak geçici bir anlaşmaya yaklaştı. Haberde, Washington yönetiminin anlaşmayı bugün duyurmayı hedeflediği ileri sürüldü.

İran devlet medyası ise haberinde, ABD'nin İran'ı tehdit etmeyi sürdürmesi halinde, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la yapılması planlanan anlaşmanın erteleneceğini bildirdi.

İRAN: "UMMAN'LA GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda Umman'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini bildirdi.

Bekayi, görüşmelerin güvenli deniz ulaşım güzergahlarının oluşturulmasına odaklandığını belirterek, müzakere edilen güzergahın İran ve Umman'ın egemenlik hakları ile ulusal güvenliğinin korunmasını amaçladığını ifade etti.

KIZILDENİZ'DE DE DENİZ TRAFİĞİ BASKI ALTINDA

Yemen merkezli Husiler de Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulayarak, petrol ihracat güzergahlarını daha da kısıtladı. Yemen açıklarında bir Hint bayraklı gemiye mermi isabet etmesi sonucu gemi alabora olarak battı. Hintli yetkililer, gemide bulunan 14 denizcinin tamamının kurtarıldığını açıkladı.

Yemen ise saldırıdan Husileri sorumlu tuttu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump: İran ile Hürmüz Müzakereleri İyi Gitmekte - Son Dakika

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