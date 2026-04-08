Trump ve İran İki Haftalık Ateşkesi Kabul Etti, Müzakereler İslamabad'da Başlayacak

08.04.2026 05:20
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıyı iki hafta askıya alacağını duyurarak Pakistan'ın önerdiği ateşkes teklifini kabul etti. İran da anlaşmayı onayladı ve müzakerelerin 10 Nisan'da İslamabad'da yapılacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği mühletin bitimine bir buçuk saat kala Truth Social hesabından Pakistan'ın iki haftalık ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı derhal açmayı kabul etmesi şartıyla saldırıyı iki hafta askıya alacağını belirtti.

Kısa süre sonra, New York Times'ın haberine göre İran da ateşkesi kabul etti. İran'ın kararı, Pakistan'ın çabaları ve Çin'in son dakika müdahalesinin ardından alındı ve yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney tarafından onaylandı. Guardian'ın aktardığına göre İran devlet televizyonu, ABD ile müzakerelerin 10 Nisan'da İslamabad'da yapılacağını açıkladı.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, müzakereler devam ederken İsrail'in de saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti, ancak İsrail resmi olarak henüz doğrulamadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ifade ederek tarafları İslamabad'a davet etti.

İran'dan resmi açıklama Abbas Erakçi'den geldi; Trump da bu açıklamayı paylaştı. Erakçi, masada hem ABD'nin 15 maddelik planının hem de İran'ın 10 maddelik planının olacağını söyledi ve saldırılar durdurulursa İran'ın savunma operasyonlarına son vereceğini, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını taahhüt etti.

Önceki gelişmelerde Trump, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaması durumunda tehdit etmişti. Pakistan'ın aracılığıyla ateşkes önerisi geldi ve görüşmeler Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir tarafından yönetildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

