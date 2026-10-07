Trump, İran'la savaşın hızla biteceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini savundu - Son Dakika
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Trump, İran'la savaşın hızla biteceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu esasen tamamladıklarını savundu. Trump, İran'la savaşın hızla sona ereceğini, petrol fiyatlarının düşeceğini ve Türkiye ile Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker göndermesini olumlu karşıladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak, "Bu durum, çok hızlı şekilde sona erecek." dedi.

Başkan Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'ta katılacağı seçim etkinliği için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'deki yüksek benzin fiyatlarına ilişkin soruları cevaplayan Trump, İran'la savaşın sona erer ermez enerji fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu misyonu esasen tamamladık. Ordularını yok ettik. Bu durum çok hızlı şekilde sona erecek. Bu olduğunda petrol fiyatları da hızla düşecek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Mekke İttifakı'na ilişkin değerlendirme

Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması yönünde aldıkları karara ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye ve Pakistan, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme konusunda anlaştılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ABD Başkanı, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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