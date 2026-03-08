Trump: İran Lideri Onaysız Uzun Süre Görevde Kalamaz - Son Dakika
Trump: İran Lideri Onaysız Uzun Süre Görevde Kalamaz

08.03.2026 19:49
Trump, İran'da yeni liderin ABD onayı olmadan uzun süre görevde kalamayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin onayı alınmadan İran'da seçilecek yeni liderin "uzun süre görevde kalamayacağını" savundu.

Trump, ABC News'e verdiği mülakatta İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı.

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine seçilecek kişinin ABD'den onay alması gerektiğini savunan Trump, "Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz." diye konuştu.

Trump, "İnsanların beş yıl sonra tekrar aynı şeyi yapmak zorunda kalmasını veya daha kötüsü (İran'ın) nükleer silah sahibi olmalarına izin verilmesini istemiyorum." şeklinde devam etti.

İran'ın "tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını" iddia eden Trump, ABD'nin bunu engellediğini öne sürdü ve "Onlar kağıttan kaplan. Size söyleyeyim, bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi ve tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada" şeklinde karşılık verdi.

Savaşın ne kadar süreceği sorusuna ise Trump, "Bilmiyorum. Hiçbir zaman tahminde bulunmam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, hem öldürücülük hem de zaman açısından programın önündeyiz." dedi.

Trump, savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını da "küçük bir aksaklık" olarak nitelendirerek, "Bence sorun yok. Bu sapmayı yapmak zorunda kaldık." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

19:58
