Trump İslamabad'daki Görüşmelere Hazırlanıyor - Son Dakika
Trump İslamabad'daki Görüşmelere Hazırlanıyor

10.04.2026 19:39
Trump, İran görüşmelerinin başarısız olması halinde gemileri en iyi silahlarla yüklüyoruz dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran konusunda yapılacak görüşmelerin başarılı olamaması durumu karşısında gemilerini "en iyi silahlarla" yüklediklerini duyurdu.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj verdi.

İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." yanıtını verdi.

Donald Trump, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu silahlar hakkında, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." dedi.

İslamabad'da görüşmesi planlanan ABD ve İran heyetleri hakkında Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız." görüşünü paylaştı.

Trump, Mamdani'den 3 şey istedi

Trump, röportajda, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye hükümet güçlerinden destek alarak "kentteki suç ortamını durdurması gerektiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, kentteki vergilerin düşürülmesi gerektiğini, aksi taktirde herkesin bu şehirden gideceğini öne sürerek, şehrin; özellikle Manhattan'ın temizlenmesi ve şehrin adeta "parlatılması" gerektiğini ifade etti.

Trump, Mamdani'ye seslenerek, "Ve ABD hükümetini çağırarak suçu durdurmalısınız. Bu 3 şey." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump İslamabad'daki Görüşmelere Hazırlanıyor - Son Dakika

100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
11’inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin’de başladı 11'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin'de başladı

19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
