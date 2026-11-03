Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımı yıl sonunda keseceklerini söyledi - Son Dakika
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Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımı yıl sonunda keseceklerini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği demeçte ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın yıl sonuna kadar durdurulacağını açıkladı. Trump, yardımın durdurulması konusunda anlaşıldığını, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıkladı.

Fox News'a konuşan Trump, İsrail'e yapılan para yardımı hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." dedi.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini ifade etti.

Bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Trump, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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