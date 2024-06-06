Trump: İsrail Gazze'de savaşı hızlıca bitirmeli - Son Dakika
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Trump: İsrail Gazze'de savaşı hızlıca bitirmeli

Trump: İsrail Gazze\'de savaşı hızlıca bitirmeli

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki savaşı hızlıca bitirmesi gerektiğini söyledi. Trump, İsrail'in Amerikan siyasetinde güçlü olması gerektiğini belirtirken, Demokrat senatör Chuck Schumer'i Filistinli gibi davranmakla suçladı.

06.06.2024 19:19
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in " Gazze'de savaşı kazanıp hızlıca işi bitirmesi gerektiğini" söyledi.

Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Gazze'deki son durumu ve ABD-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'de yaşadıklarının unutulduğunu savunan Trump, bu saldırıların hatırlanması ve İsrail'in Amerikan siyasetinde "eskisi gibi" güçlü olması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi siyasetçi, "İsrail (Gazze'de) bu işi bitirmeli, bu işi hızlıca ve güçlü şekilde bitirmeli ve yeniden hayata dönmeli çünkü çok uzun zaman sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli." dedi.

Demokrat senatöre "Filistinli gibi davranıyor" suçlaması

Öte yandan Trump, İsrail lobisinin bundan 15 yıl önce Washington'daki en etkili lobi olduğunu ancak bugün bazı Demokrat isimler dolayısıyla eski gücünden uzakta kaldığını savundu.

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak İsrail'de seçimlere gidilmesi gerektiği açıklamasını yapan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'e yüklenen Trump, "Onların (İsrail lobisinin) şu an bir zamanlar olduğu gibi destekçisi yok. Ben bu hususta iyiyim ama onların arkası yok. Hatta Schumer bile Filistinli gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.

Schumer'in Yahudi olmasına ve bugüne kadar İsrail'e hep güçlü destek vermesine rağmen şu anda İsrail için çalışmadığını savunan Trump, bunun İsrail için tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Demokrat senatör Schumer, 14 Mart'ta Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, Schumer'in açıklamasına tepki göstererek İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin görevi" olduğunu, seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmanın da uygun olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İsrail Gazze'de savaşı hızlıca bitirmeli - Son Dakika

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