Trump, İsrail'in Gazze Planını Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İsrail'in Gazze Planını Durdurdu

17.06.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basını, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırı planını durdurduğunu öne sürdü.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı yeni saldırıyı durdurduğunu ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, söz konusu saldırı planının İsrail'de üst düzey siyasi ve güvenlik çevrelerinde görüşüldüğünü, ardından ABD'nin dikkatine sunulduğunu aktardı.

ABD'li yetkililerin konuya ilişkin hoşnutsuzluklarını dile getirerek Gazze'ye yönelik saldırı planının uygulanmamasını talep ettiği kaydedilen haberde, İsrail ordusunun son zamanlarda Gazze Şeridi'nde "sinsi ve sessiz bir ilhak" sürecini hayata geçirmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal ettiklerini ve işgal edilen alanın yüzde 70'e çıkarılacağını ileri sürmüştü.

Haaretz gazetesi, geçen hafta yayımlanan haberde, İsrail ordusunun, Hamas'ın yeniden güçlendiği bahanesiyle Gazze'de büyük çaplı saldırılara hazırlandığını, bu çerçevede saldırı planlarının oluşturulduğunu aktarmıştı.

Haberde, saldırı planlarının siyasi kademeye sunulduğu ancak henüz onaylanmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İsrail'in Gazze Planını Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

00:33
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 04:16:19. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İsrail'in Gazze Planını Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.