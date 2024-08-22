Trump, Kamala Harris'i eleştirerek seçim konuşması yaptı - Son Dakika
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Trump, Kamala Harris'i eleştirerek seçim konuşması yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişiminin ardından Kuzey Carolina'da seçim konuşması gerçekleştirdi. Trump, rakibi Kamala Harris'i eleştirerek göçmen politikalarını eleştirdi ve ülkenin mahvolacağını söyledi. Ayrıca, eski Başkan Obama'nın yaptığı şakaya tepki gösterdi.

22.08.2024 10:16
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabinin içinden gerçekleştirdi.

Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Donald??????? Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek." dedi.

"Yoldaş Kamala" diye söz ettiği Harris'in "dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini" savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde "Üçüncü Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını söyledi.

Trump'tan Obama'ya tepki

Eski Başkan Barack Obama'nın kendisi hakkında yaptığı şakaya da tepki gösteren Trump, Obama'nın dün yaptığı yorumlar nedeniyle "terbiyesiz" olduğunu söyledi.

Trump, "Her zaman 'Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ancak tüm gece kendileri kişisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorunda mıyım?" dedi.

Eski Başkan Obama, mitinglere katılan kalabalıkların boyutuna dair sık sık yorumlarda bulunmasına gönderme yaptığı Trump'ın "boyutlar" konusunda bir takıntısı olduğunu belirmişti.

Obama'nın bu sırada eliyle yaptığı hareket Demokrat Partili kalabalık tarafından kahkahalarla karşılanmıştı.

Kaynak: AA

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