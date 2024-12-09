Trump, Kongre Baskınına Karışanları Affedecek

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WASHINGTON, 9 Aralık (Xinhua) -- ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, 2021'de ABD Kongre Binası baskınına karışan destekçilerini göreve başladığı gün affedeceğini söyledi.

Pazar günü NBC News televizyonunun "Meet the Press" programına konuşan Trump, tutuklanan taraftarlarının "çok kötü bir sisteme" maruz bırakıldıklarını söyleyerek içinde bulundukları durumu "cehennem hayatına" benzetti.

"Göreve başladığım ilk gün çok hızlı hareket edeceğim" diyen Trump, 6 Ocak baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi'nin bazı üyelerinin "hapse girmesi" gerektiği de vurguladı.

2020'deki ABD başkanlık seçimlerinin ardından dönemin Başkanı Trump, seçimde hile yapıldığını iddia ederek rakibi Joe Biden karşısında aldığı yenilgiyi kabullenmek istememişti. Bunun üzerine 6 Ocak 2021'de binlerce Trump destekçisi ABD Kongre Binası'nı basarak 2020 başkanlık seçimlerinin onay sürecini kesintiye uğratmış ve yüzlerce milletvekilinin panik içinde binayı boşaltmasına yol açmıştı.

CNN, Haziran 2021'de yayımladığı haberde, 5 kişinin ölümüne ve yüzlerce polis memurunun yaralanmasına neden olan baskının, ABD demokrasi tarihine "kara bir leke" olarak geçtiğini vurgulamıştı.

Baskınla bağlantılı en az 1.572 kişi suçlanırken 1.251'den fazlası ya suçunu kabul etti ya da suçlu bulundu. Böylece baskın, ülke tarihinin en büyük ceza soruşturmalarından biri haline geldi. Baskına karışan kişilerden en az 645 kişi hapis cezasına çarptırılırken yaklaşık 250 kişi de gözaltına alındı.