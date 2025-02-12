Trump, Marc Fogel'i Beyaz Saray'da Ağırladı

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ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i, serbest bırakılmasının ardından Beyaz Saray'da ağırladı.

Oval Ofis'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Rusya'nın tutukladığı ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakılmasının Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinde önemli bir unsur olabileceğine işaret ederek, "Bu akşam bu savaşın son bulması için çok önemli bir akşam." dedi.

Trump, "Bir buçuk milyon asker ve genç öldürüldü. Orada yaşananlar çok korkunç. Bu adım Ukrayna'daki savaşın bitmesinde çok büyük bir rol oynayabilir." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Fogel'in salıverilmesinden dolayı takdir eden Trump, bu adımın Putin'e olan bakış açısını değiştirip değiştirmediği sorusuna ise yanıt vermedi.

Rusya'da tutuklu bir kişinin daha serbest bırakılabileceği sinyalini veren Trump, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Serbest kalmasının ardından memnuniyetini dile getiren Fogel ise "Kendimi şu an dünyanın en şanslı adamı sayıyorum." ifadesini kullandı.

Fogel, "Ben bir kahraman değilim, beni özgürlüğe kavuşturma yolunda çaba gösterenler kahraman. Başkan Donald Trump bir kahraman. Bu başarı karşısında çok şaşkınım." şeklinde konuştu.

Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı

Beyaz Saray, dün, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.

Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.