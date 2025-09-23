Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı - Son Dakika
Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı

Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
23.09.2025 21:43  Güncelleme: 22:00
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesinde Rusya ile gerilimi artıracak bir çıkışa imza attı. Trump, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi.

BM ZİRVESİNDE TRUMP-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

"NATO ÜLKELERİ, HAVA SAHALARINA GİREN RUS UÇAKLARINI DÜŞÜRMELİ"

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi. ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi.

"EN BÜYÜK İLERLEME, RUS EKONOMİSİNİN ÇOK KÖTÜ DURUMDA OLMASI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik son durumu değerlendireceği sorulan Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi. Trump ayrıca, "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Trump'a kişisel olarak teşekkür ederken, ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

    Yorumlar (9)

  • Mö19720202:
    BU BUNAK DÜNYA SAVAŞINI ÇIKARTMAYA KARARLIDIR SANIRIM 45 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    katil Tramp 34 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    avrupayi yem etcek Rusya'ya sakın vurmayın Rusya atom kullanır 32 1 Yanıtla
  • Ercan Aral :
    Terör örgütü SARI SIÇAN!!! 11 0 Yanıtla
  • şemsettin kalkan:
    Bunlar putini tanımıyor 8 0 Yanıtla
23:14
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
22:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
19:04
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
18:19
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
18:12
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
