Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur - Son Dakika
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Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur

Trump: İran\'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
24.06.2025 19:11
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne giderken yaptığı paylaşımlarda, İran'ın tüm nükleer tesis ve kapasitesini yok ederek savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu yazdı. Trump ayrıca Çin'in İran'dan petrol almaya devam edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın tüm nükleer tesis ve kapasitesini yok ederek savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu yazdı.

NATO Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

"DAHA SAKİN BİR DÖNEM OLACAK"

ABD Başkanı, "NATO'ya gidiyorum, en kötü ihtimalle İsrail ve İran ile yaşadığım dönemden çok daha sakin bir dönem olacak." diyerek Avrupalı arkadaşlarını ve diğerlerini görmeyi dört gözle beklediğini ve çok şey başarmayı umduğunu yazdı.

ATEŞKESİ KENDİ HANESİ YAZDI

"Hem İsrail hem de İran "eşit olarak" savaşı durdurmak istiyordu" ifadesini kullanan Trump, İran'ın tüm nükleer tesis ve kapasitesini yok ederek sonra savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

"ÇİN İRAN'DAN PETROL ALABİLİR"

Trump, ayrıca "Çin, artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda petrol satın alırlar. Bunu başarmak, benim için büyük bir onurdu." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Son Mohikan:
    Allah Aşkına Haberi Verin ama Resmini Koymayın iblisin Yüzüne Tükürmekten Tlf.num Arza veriyor.. Paramda yok Değişmeye :((( 0 0 Yanıtla
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