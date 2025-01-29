Trump, Netanyahu'yu ABD askerlerinin geri çekilmesi hakkında bilgilendirdi

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(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekme niyeti hakkında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bilgilendirdiği iddia edildi.

İsrail'in yerel yayın kuruluşu Kann News'in üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini Suriye'de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekme niyetinde olduğu konusunda bilgilendirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün erken saatlerde, Suriye'nin Hermon Dağı'nı ziyaret etti. Katz, Golan Tepeleri'ndeki toplulukların güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesinde "düşman güçlerin yerleşmesini" önlemek amacıyla "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hermon Dağı'nın zirvesinde ve güvenlik bölgesinde süresiz olarak kalacağını" söyledi.

Öte yandan Trump'ın Beyaz Saray'da ilk davetlisi Netanyahu olacak, ikili 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşecek.