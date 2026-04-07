Trump, Pakistan'ın İran için süresini uzatma çağrısını değerlendirecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın ABD'ye yaptığı " İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatması" çağrısından Başkan Donald Trump'ın haberdar olduğunu ve bu çağrıya yanıt vereceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

Konuyla ilgili New York Times'a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın "süreyi 2 hafta uzatma" çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu aktararak, "Bu konuda bir cevap verilecek." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'a "İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatması", İran yönetimine ise "Hürmüz Boğazı'nı 2 hafta süreyle açması" çağrısında bulunmuştu.