Trump, Putin ile Ukrayna Görüşmesi Yaptı

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(ANKARA) - ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durumu tırmandırmamasını söylediği ve " Washington'un Avrupa'daki büyük askeri varlığını" hatırlattığı bildirildi.

ABD merkezli Washington Post'un haberine göre, perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump, Putin'e ABD'nin Avrupa'daki önemli askeri varlığını hatırlattı.

Görüşme hakkında bilgi sahibi olan ve Washington Post'a konuşan eski bir ABD'li yetkili, Trump'ın, "ikinci başkanlık dönemine Ukrayna savaşının tırmanmasıyla başlamak istemediğini ve bu durumun da onu savaşın daha da kötüleşmesini engellemeye teşvik ettiğini" ifade etti. Haberde, Trump'ın "Ukrayna'daki savaşın yakın zamanda çözüme kavuşturulmasına ilişkin görüşmelerin devamına ilgi duyduğunu ifade ettiği" de belirtildi.

Trump'ın iletişim direktörü Steven Cheung, Washington Post tarafından haberleştirilen telefon görüşmesi sorulduğunda, "Başkan Trump ile diğer dünya liderleri arasındaki özel görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz. Başkan Trump tarihi bir seçimi kararlılıkla kazandı ve dünyanın dört bir yanından liderler Amerika'nın dünya sahnesinde yeniden ön plana çıkacağını biliyor. Bu nedenle liderler, küresel barış ve istikrarı temsil ettiği için 45'inci ve 47'inci başkanla daha güçlü ilişkiler geliştirme sürecini başlattılar" diye yanıt verdi.

Biden, Trump'ı Oval Ofis'e davet etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Trump'ı çarşamba günü Oval Ofis'e davet ettiği belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Biden'ın en önemli mesajının iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlama taahhüdü olacağını ve Trump ile Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da olup bitenler hakkında da konuşacağını söyledi.

Jake Sullivan: "Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'dan uzaklaşmaması gerektiğini anlatacak"

ABD'li bir televizyon programında konuşan Sullivan, "Başkan Biden önümüzdeki 70 gün boyunca Kongre'ye ve yeni yönetime ABD'nin Ukrayna'dan uzaklaşmaması gerektiğini, Ukrayna'dan uzaklaşmanın Avrupa'da daha fazla istikrarsızlık anlamına geldiğini anlatma fırsatına sahip olacak" dedi.

Öte yandan, ABD Başkanlık görevinin 20 Ocak'ta son bulacağı Joe Biden'ın Kongre'den Ukrayna'ya daha fazla fon sağlanması için bir yasa çıkarmasını isteyip istemeyeceği sorulduğunda Sullivan, bu soruya kesin bir yanıt vermeyerek, "Belirli bir yasa teklifi sunmak için burada değilim. Başkan Biden, görev süresinin bitiminden sonra da Ukrayna için devam eden kaynaklara ihtiyacımız olduğunu anlatacak" diye konuştu.

Trump'tan Ukrayna'ya yapılan mali yardımlara eleştiri

Washington, Şubat 2022'de Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya on milyarlarca dolar değerinde ABD askeri ve mali yardım sağladı. Bu yardımlar, Trump ve diğer Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından defalarca eleştirel ve karşı çıkılmıştı. Trump, ayrıca geçen yıl, "o dönemde Beyaz Saray'da olsaydı Putin'in Ukrayna'yı asla işgal etmeyeceğini" belirtmişti.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu ele geçirebilir

Hükümet Sorumluluk Ofisi'ne göre, Kongre, Biden döneminde Ukrayna'ya 174 milyar doların üzerinde ödenek ayırmıştı. Buna göre, Cumhuriyetçilerin 52 sandalyelik bir çoğunlukla ABD Senatosu'nun kontrolünü ele geçireceği Trump döneminde, yardımların hızının düşeceğine neredeyse kesin olarak bakılıyor.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi sonuçları, bazı oyların hala sayılıyor olması nedeniyle henüz net değil. ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir araştırma şirketi olan Edison Research'e göre, Cumhuriyetçiler 213 sandalye kazanarak çoğunluk için gerekli olan 218 sandalyenin biraz gerisinde kalacak. Cumhuriyetçiler her iki meclisi de kazanırsa, Cumhuriyetçilerin gündeminin büyük bir kısmının Kongre'den geçmesi çok daha kolay olacak.