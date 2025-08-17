Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Düzenleyecek

17.08.2025 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Putin ve Zelenskiy'i 22 Ağustos'ta bir araya getirmek istiyor. Avrupa liderleri davet edildi.

WASHINGTON, 17 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li çevrimiçi medya kuruluşu Axios'in cumartesi günkü haberine göre ABD Başkanı Donald Trump en erken 22 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi bir araya getirecek bir üçlü zirve düzenlemek istiyor.

Habere göre Trump açıklamayı, Putin ile görüşmesinin ardından Avrupalı liderlere yaptı.

Zelenskiy, cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, Washington'da Trump ile pazartesi günü görüşeceğini söylemişti. Axios'e göre Trump, Avrupa liderlerini de Beyaz Saray'da pazartesi düzenlenecek toplantıya davet etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz cumartesi günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü Zelensky ve Trump arasında yapılacak görüşmenin ardından üçlü bir zirve yapılmasının beklendiğini söyledi.

Rusya henüz üçlü zirveye ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 10:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.