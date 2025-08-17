Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Düzenleyecek

WASHINGTON, 17 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li çevrimiçi medya kuruluşu Axios'in cumartesi günkü haberine göre ABD Başkanı Donald Trump en erken 22 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi bir araya getirecek bir üçlü zirve düzenlemek istiyor.

Habere göre Trump açıklamayı, Putin ile görüşmesinin ardından Avrupalı liderlere yaptı.

Zelenskiy, cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, Washington'da Trump ile pazartesi günü görüşeceğini söylemişti. Axios'e göre Trump, Avrupa liderlerini de Beyaz Saray'da pazartesi düzenlenecek toplantıya davet etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz cumartesi günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü Zelensky ve Trump arasında yapılacak görüşmenin ardından üçlü bir zirve yapılmasının beklendiğini söyledi.

Rusya henüz üçlü zirveye ilişkin açıklama yapmadı.