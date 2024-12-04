Trump, Savunma Bakanı Adayını Değiştiriyor - Son Dakika
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Trump, Savunma Bakanı Adayını Değiştiriyor

Trump, Hegseth'in cinsel saldırı iddiaları nedeniyle yerine DeSantis'i aday göstermeyi değerlendiriyor.

04.12.2024 15:20
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ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan muhtemel kabinesinde Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth'in yerine, Florida Valisi Ron DeSantis'i düşündüğü iddia edildi.

Wall Street Journal Gazetesi'nin haberine göre, Fox News sunucusu Hegseth, hakkındaki cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Trump'ın, Hegseth'e yönelik eleştiriler ve suçlamaların ardından, kabine adaylarında değişikliğe giderek Savunma Bakanı adaylığına DeSantis'i aday göstermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Florida Valisi DeSantis, Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylığı için yapılan ön seçimlerde Trump'a karşı yarışmıştı.

Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleriyle eleştiriliyor

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştiriliyor.

Hegseth, hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasım ayında gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu.

Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.

ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.

Hegseth'in ayrıca, 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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