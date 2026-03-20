Trump, Sınır Dışı Politikalarını Gözden Geçiriyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Sınır Dışı Politikalarını Gözden Geçiriyor

20.03.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde sınır dışı politikalarının aşırıya kaçtığını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanları ve eşi Melania Trump ile yaptığı görüşmelerde, ülkedeki sınır dışı etme politikalarının "bir kısmının aşırıya kaçtığını" ve seçmenlerin "toplu sınır dışı etme" teriminden hoşlanmadıklarını kabul ettiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın üst düzey danışmanları ve eşi Melania ile yaptığı görüşmelerde, sınır dışı etme politikalarının "bir kısmının aşırıya kaçtığına" ikna olduğu iddia edildi.

Kaynaklar, görüşmelerde Trump'ın, seçmenlerin "toplu sınır dışı etme" teriminden hoşlanmadıklarına da ikna olduğu ve muhataplarına "kötü adamları" tutuklamaya daha fazla ağırlık verilmesini ve şehirlerde kaosun azalmasını istediğini söylediğini ileri sürüldü.

Haberde, ismi verilmeyen ve konuya ilişkin bilgi sahibi yetkililer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin "şimdilik" Chicago, Washington ve Minneapolis gibi büyük şehirlerde daha önce yürüttüğü türden geniş çaplı operasyonlara devam etmeyeceğini belirtti.

Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın son günlerde danışmanlarına, yakında görevinden ayrılacak İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görev süresi boyunca hükümetin maruz kaldığı olumsuz manşetlerden şikayet ettiğini öne sürdü.

İsmi verilmeyen hükümet yetkilileri, Trump'ın en üst düzey danışmanlarından James Blair'in, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine, Trump'ın istediği mesaj doğrultusunda "toplu sınır dışı etmeler" yerine "suçlular"dan bahsetmelerini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Sınır Dışı Politikalarını Gözden Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:13:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Sınır Dışı Politikalarını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.