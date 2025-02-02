Trump, Somali'de DEAŞ Operasyonunu Paylaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Somali'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Söz konusu saldırının görüntüleri, Trump'ın X sosyal medya hesabından "ABD'nin Somali'de DEAŞ'a hedefine saldırıları" başlığıyla paylaşıldı.

Görüntülerde kırsal bölgede bir noktaya yapılan atış sonrası bir patlama gerçekleştiği ve bölgeden duman yükseldiği görülüyor.

Trump, daha önceki paylaşımında ise öldürülen üst düzey örgüt üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerini tehdit ettiğini belirterek, kendisinin talimatı doğrultusunda yapılan nokta atışı hava saldırısıyla üst düzey örgüt üyesi ile başka teröristlerin öldürüldüğünü ifade etmişti.

Saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini kaydeden Trump, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." ifadesini kullanmıştı.

Trump, bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini vurgulayarak, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz." ifadesini kullanmıştı.