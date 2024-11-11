Trump, Stephen Miller'ı Özel Kalem Müdürü Yapacak - Son Dakika
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Trump, Stephen Miller'ı Özel Kalem Müdürü Yapacak

Trump, Stephen Miller'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atayacak.

11.11.2024 21:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına uzun süredir beraber çalıştığı kıdemli danışmanı Stephen Miller'ı getireceği bildirildi.

ABD medyasında ilk olarak CNN'in yakın kaynaklara dayandırdığı ve ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in de X hesabından teyit ettiği görevlendirmenin ilerleyen günlerde resmileşeceği kaydedildi.

JD Vance, konuya ilişkin, "Başkanın bir başka harika seçimi. Tebrikler Miller." ifadesini kullandığı açıklamasında CNN'in haberine atıf yaptı.

Buna göre, yeni ekibini kurma çalışmalarına hız veren Trump, 2016-2020 dönemindeki ilk başkanlık sürecinde de beraber çalıştığı ve özellikle yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi yönündeki görüşüyle bilinen Miller'a yeniden görev verecek.

Miller'ın Beyaz Saray'da politikadan sorumlu Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapacağı ve özellikle sınır güvenliği ve yasadışı göçmenlerle ilgili politika yapım süreçlerinde yer alacağı kaydedildi.

Miller, 2016 yılındaki seçimleri kazanıp göreve gelen Trump'ın o dönem başdanışmanlığı yapmış ve sınır güvenliği konusunda oldukça katı politikaların savunucusu olmuştu.

1985 yılında California'da Yahudi kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Miller, uzun yıllardır çeşitli Cumhuriyetçi siyasetçilerin yanında iletişim konularında görevler aldı.

20 Ocak 2017'de ilk başkanlık dönemine başlayan Trump'ın o gün yaptığı konuşmasını kaleme alan isimlerin başında gelen Miller, özellikle Trump'ın konuşma metinlerini hazırlama ve sınır güvenliği konularında danışmanlık yapmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Stephen Miller'ı Özel Kalem Müdürü Yapacak - Son Dakika

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