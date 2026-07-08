Trump, Suriye'yi Terör Listesinden Çıkaracağını Açıkladı - Son Dakika
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Trump, Suriye'yi Terör Listesinden Çıkaracağını Açıkladı

08.07.2026 18:50
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ABD Başkanı Trump, Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını duyurdu. NATO Zirvesi sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşen Trump, ayrıca İsrail, İran ve AB ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu "teröre destek veren devletler listesinden" çıkaracağını açıkladı.

Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmesi öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin "teröre destek veren devletler listesinden" çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin soruya "Sanırım bunu yapacağım. Neden yapmayayım? (Şara) Çok iyi bir iş çıkardı. Belki bu konuyu (Şara da) açabilirdi. Bu iyi bir soru. Bu konuda sorunu olan var mı? Bence bunu yapmalıyız. Evet, (Suriye'yi listeden) çıkaracağım." dedi.

Trump, Suriye'nin Lübnan ve Hizbullah konusunda yardım etmesini isteyip istemediğine ilişkin soruya "Yardımcı olabilirler. Göreceğiz. Bu konuda büyük ilerleme kaydediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tutumuna ilişkin Trump, "(Erdoğan) Netanyahu'nun arkadaşı değil, iyi anlaşmıyorlar. Ancak biliyorsunuz benim için (Erdoğan) harika biri oldu. Türkiye, şahane bir müttefik oldu. Ayrıca bir NATO ülkesi." yorumunu yaptı.

Trump, İsrail için yaptıklarını daha önce "hiçbir ABD Başkanı'nın yapmadığını" söyleyerek "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail bugün var olmazdı." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşı İran'ın "nükleer silahtan arındırılması işi" olarak niteleyen Trump, "(İran'ın) asla nükleer silahı olmayacak. Asla olmayacağını onlar kabul etti. Ancak her zaman kötü davranıyorlar. Onlarla ilgili bir sorun var." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'daki nükleer materyali "yer altından" çıkaracak makinelere sadece ABD'nin sahip olduğunu savunarak uranyumun "tamamen ortadan kaldırılması ya da bir anlaşma yapılması halinde" oraya gideceklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri hakkındaki soruya Trump, "AB ile ne olacağını göreceğiz. Yıllardır bizden faydalandılar. O ülkelerle, AB'deki her ülkeyle çok yakınız. Sorun şu ki yıllardır ABD'den faydalandılar. Aynı (Şara) gibi. Suriye'den de faydalandılar. O (Suriye'yi) geri getiriyor ben de ABD'yi." değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ı vurduğumuz her an petrol fiyatları biraz yükseliyor"

Trump, petrol fiyatlarının geçen ay yüzde 50 düştüğünü belirterek, "İran'ı vurduğumuz her an petrol fiyatları biraz yükseliyor." görüşünü paylaştı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar. Bence Lübnan'la iyi geçinmeleri, Lübnan'la anlaşmalar yapmaları harika bir şey." diye konuştu.

Trump, İsrail ve Lübnan ile bir anlaşma yapıldığını belirterek "Evet, (İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekmesine ilişkin) ayrılacaklar ve bence çok iyi sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

Başkanlığı öncesindeki ABD yönetimini eleştiren Trump, Şara için "Eğer bir buçuk yıl önce Washington'a gelseydi, hayatından endişe ederdi çünkü (Washington) çok tehlikeliydi." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Suriye'yi Terör Listesinden Çıkaracağını Açıkladı - Son Dakika

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